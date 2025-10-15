CAN 2025: Achraf Hakimi lance un appel aux supporters

Achraf Hakimi a adressé un message aux supporters marocains à l’approche de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Dans une déclaration à la presse après la rencontre contre le Congo mardi, l’international marocain a appelé les fans à rester positifs.

« La CAN approche. Nous devons garder cette passion. Mon message aux supporters est clair : comme je le dis toujours, restez positifs. Nous travaillons dur et nous savons que nous n’avons pas encore atteint notre meilleur niveau», a indiqué le défenseur du PSG.

Hakimi a également insisté sur l’importance de l’unité autour de l’équipe nationale. « Nous avons besoin du soutien de tous les Marocains. Nous devons être tous sur la même longueur d’onde. Aujourd’hui, notre objectif est clair : remporter la Coupe d’Afrique. »

Le joueur a par ailleurs exprimé son étonnement face à certaines critiques qui visent la sélection nationale, rappelant que le Maroc a enchaîné 16 victoires consécutives et terminé les éliminatoires du Mondial 2026 avec le maximum de points. Selon lui, la prochaine étape exige une mobilisation collective des supporters, des journalistes et des joueurs.

N.M.