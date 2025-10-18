Sport
Retour de la Botola: découvrez le programme de la 5ème journée
Par LeSiteinfo avec MAP
La Botola Pro D1 « Inwi » reprend le 18 octobre à l’occasion de la 5e journée après une trêve internationale de 12 jours.
Lors de cette trêve, la sélection nationale de football a disputé deux matches. Le premier est amical face au Bahreïn (1-0), tandis que le second est officiel face au Congo (1-0).
Voici, par ailleurs, le programme de la 5e journée de la Botola Pro D1 « Inwi » :
Samedi 18 octobre :
16h00 : Olympique Dcheira – Renaissance Zemamra
20h00 : Maghreb Fès – Union Touarga
Dimanche 19 octobre :
16h00 : Kawkab Marrakech – Union Yacoub El Mansour
20h00 : Difaa El Jadida – Ittihad de Tanger
Matches reportés
Renaissance Berkane – COD Meknès
AS FAR – Hassania Agadir
Wydad Casablanca – Raja Casablanca
FUS Rabat – Olympic Safi
S.L