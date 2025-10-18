Retour de la Botola: découvrez le programme de la 5ème journée

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

La Botola Pro D1 « Inwi » reprend le 18 octobre à l’occasion de la 5e journée après une trêve internationale de 12 jours.

Lors de cette trêve, la sélection nationale de football a disputé deux matches. Le premier est amical face au Bahreïn (1-0), tandis que le second est officiel face au Congo (1-0).

Voici, par ailleurs, le programme de la 5e journée de la Botola Pro D1 « Inwi » :

Samedi 18 octobre :

16h00 : Olympique Dcheira – Renaissance Zemamra

20h00 : Maghreb Fès – Union Touarga

Dimanche 19 octobre :

16h00 : Kawkab Marrakech – Union Yacoub El Mansour

20h00 : Difaa El Jadida – Ittihad de Tanger

Matches reportés

Renaissance Berkane – COD Meknès

AS FAR – Hassania Agadir

Wydad Casablanca – Raja Casablanca

FUS Rabat – Olympic Safi

S.L