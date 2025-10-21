Ligue des champions: Ayoub El Kaabi buteur face au Barça

Le FC Barcelone a signé une large victoire face à l’Olympiakos (6-1), mardi soir au stade de Montjuïc, lors de la 3e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Déjà auteur d’un doublé en première période (7e, 39e), Fermin Lopez a ouvert la voie à une démonstration catalane. L’Olympiakos avait brièvement relancé le suspense en seconde période grâce à un penalty transformé par l’international marocain Ayoub El Kaabi (53e), après un but refusé pour hors-jeu deux minutes plus tôt.

Porté par un triplé magistral du jeune Fermin Lopez, le Barça retrouve ainsi confiance avant le Clasico face au Real Madrid, prévu dans cinq jours.

Battu à Paris (2-1) lors de sa précédente sortie européenne et fragilisé défensivement depuis le début de saison, le FC Barcelone a cette fois déroulé son jeu et fait exploser une équipe grecque réduite à dix après l’expulsion de Santiago Hezze.

Mais la réaction barcelonaise a été immédiate : Lamine Yamal a redonné de l’air aux siens sur penalty (68e), avant que Marcus Rashford (74e, 79e) et Lopez (76e) ne scellent le large succès blaugrana.

SL.