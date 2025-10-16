Les Lionceaux s’expriment après la qualification en finale du Mondial U20

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les déclarations de membres de l’équipe nationale marocaine U-20, après sa qualification pour la finale de la Coupe du Monde, qui se déroule actuellement au Chili, en battant la France aux tirs au but (5-4) :

– Otmane Maama (Attaquant et Homme du Match) : « Notre objectif est de représenter le Maroc de la meilleure façon possible, et j’espère que nous y sommes parvenus. Ce fut un match formidable et extrêmement difficile contre une équipe solide. Je suis satisfait du travail que nous accomplissons et j’espère remporter la Coupe du Monde. Nous avons écrit l’histoire.»

– Naim Bayar (milieu de terrain) : « C’est un grand jour pour nous d’avoir gagné la demi-finale. Les mots me manquent pour exprimer l’émotion qui m’envahit. Honnêtement, notre objectif principal est désormais de remporter le titre et de devenir champions du monde. »

– Abdelhakim Mesbahi (gardien de but) : « Je dédie cette victoire et cette qualification au peuple marocain dans son ensemble et au staff technique de l’équipe nationale. Les joueurs ont tout donné et j’espère que nous ramènerons la coupe au pays. »

– Yassine Gessime (attaquant) : « Nous avons tout fait pour le Maroc, le peuple marocain et Sa Majesté le Roi, et grâce à Dieu, nous avons pu atteindre la finale. Ce que nous avons accompli est une grande réalisation, et le mérite en revient au sélectionneur et au staff technique. Le chemin n’est pas encore terminé et nous continuerons à tout donner pour remporter la coupe. »

– Bernard Diomède (sélectionneur de l’équipe de France) : « J’ai pris des décisions que je n’aurais pas dû prendre pendant le match, et j’en assume la responsabilité. Certes, nous n’avons pas préparé le match de manière optimale, mais nous avons été performants et nous avons créé des occasions de but, même en infériorité numérique. Il faut maintenant se concentrer sur le match de classement. »

S.L.