Les prix des carburants vont baisser à partir de ce jeudi

Rédaction N16 octobre 2025 - 10:32

Les prix des carburants au Maroc connaîtront, à partir de ce jeudi, une légère baisse.

Selon une source de Le Site info, le prix du gasoil et de l’essence devrait reculer d’environ 10 centimes, précisant que ce changement s’explique par la baisse des cours mondiaux du pétrole.

Rappelons qu’El Houcine El Yamani, secrétaire général du Syndicat national du pétrole et du gaz et président du Front national pour la sauvegarde de la raffinerie marocaine de pétrole, avait appelé auparavant à l’annulation de la décision de libéralisation des prix des carburants. Il a plaidé pour un retour de ces produits à la liste des matières à prix réglementé, selon une formule de calcul qui protège les intérêts et les droits de toutes les parties concernées et qui tienne compte du faible pouvoir d’achat de la majorité des Marocains

H.M.


