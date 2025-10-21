Le Paraguay réaffirme son soutien à la marocanité du Sahara

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président de la Chambre des députés de la République du Paraguay, Raúl Luís Latorre, a réaffirmé, mardi à Genève, le soutien « ferme » et “constant” de son pays à la souveraineté du Royaume du Maroc sur ses provinces du Sud, saluant l’initiative marocaine d’autonomie comme solution “juste” et “crédible” au différend régional autour du Sahara marocain.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de son entretien avec le président de la Chambre des Conseillers, Mohamed Ould Errachid, en marge des travaux de la 151ᵉ Assemblée de l’Union interparlementaire, le responsable paraguayen a souligné que le Paraguay considère le Sahara comme partie intégrante du Maroc, affirmant que la position du Paraguay sur cette question est “claire et sans équivoque”.

“Nous avons discuté de l’amitié profonde qui unit le Paraguay et le Royaume du Maroc, ainsi que de la position ferme de notre pays soutenant l’intégrité territoriale du Maroc”, a déclaré Luís Latorre, qui était accompagné d’une importante délégation parlementaire lors de cet entretien.

Le président du Parlement paraguayen a, à cette occasion, remis à Ould Errachid une copie de la résolution adoptée à l’unanimité par la Chambre des députés paraguayenne, qui reconnaît la souveraineté du Maroc sur son Sahara et soutient l’initiative marocaine d’autonomie pour le Sahara marocain.

De son côté, Mohamed Ould Errachid a salué la position “claire, courageuse et constante” du Paraguay à l’égard de la question du Sahara marocain, rappelant les étapes marquantes de ce soutien, notamment le retrait officiel de la reconnaissance de la pseudo-”RASD” en janvier 2014, puis l’appui affirmé à l’initiative marocaine d’autonomie, ainsi que l’annonce récente de l’ouverture prochaine d’un consulat paraguayen dans les provinces du Sud du Royaume.

Ould Errachid a également mis en exergue le rôle important du Parlement paraguayen, qui a adopté plusieurs résolutions en ce sens, dont la dernière en novembre 2024, soulignant que la proposition marocaine d’autonomie est sérieuse, crédible et constitue l’unique solution réaliste au conflit artificiel autour du Sahara marocain.

Cette rencontre a également permis de convenir de visites parlementaires réciproques entre les deux institutions législatives, en vue de renforcer la coopération Sud-Sud, notamment dans le cadre du MERCOSUR, dont le Vice-président a pris part à cet entretien, et du Forum économique Maroc–Amérique latine.

Cette entrevue s’est déroulée en présence des membres du bureau de Chambre des Conseillers, Miloud Masside (UMT), Mohammed Salem Benmassoud (UGTM), Mustapha Moucharik (RNI), et Abderrahman Oiffa (PAM), ainsi que du Secrétaire général El Assad Zerouali, du chef de cabinet du président, Mansour Lambarki, et du directeur des relations extérieures et de la communication, Saad Ghazi.

S.L.