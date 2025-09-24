CIH BANK célèbre la CAN 2025 avec la carte DIMA MAGHRIB

Le Maroc s’apprête à vibrer au rythme de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies 2025. À cette occasion, CIH BANK dévoile une carte inédite qui porte haut les couleurs du Royaume : la carte DIMA MAGHRIB.

Pensée pour les supporters marocains, elle est disponible en deux versions – Multiservices et Prépayée locale – et devient bien plus qu’un simple moyen de paiement : un véritable symbole de fierté et de passion.

Votre ticket privilégié pour la CAN



Être porteur de la carte DIMA MAGHRIB, c’est aussi bénéficier d’un avantage exclusif : une prévente spéciale les 25 et 26 septembre 2025, avant l’ouverture officielle des guichets le 27 septembre. De quoi garantir sa place pour vivre l’événement de l’intérieur.

Simple, digitale et accessible



Avec la version Multiservices, retrouvez toutes les fonctionnalités des cartes internationales CIH BANK.

Avec la version Prépayée locale, réalisez vos achats en ligne en toute sécurité.

Ces cartes sont proposées à des tarifs attractifs, disponibles d’abord en format virtuel, directement via l’application CIH Mobile.

Une expérience qui dépasse le terrain



La carte DIMA MAGHRIB ouvre les portes d’un univers d’avantages :

Des bonus et privilèges dans le jeu mobile CIH AFRICAN LEGENDS, développé avec Visa.

Des tombolas exceptionnelles tout au long de la compétition avec des lots d’exception : billets de match, skybox VIP, packs CAN immersifs…

Plus qu’une carte, un état d’esprit



Avec DIMA MAGHRIB, CIH BANK transforme chaque paiement en une expérience unique et rapproche les supporters de leur équipe nationale. Une carte qui rassemble, qui inspire et qui fait battre les cœurs au rythme de la CAN 2025.