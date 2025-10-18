Mondial U20: voici l’arbitre qui officiera la finale Maroc-Argentine

Par LeSiteinfo avec MAP

L’arbitre italien Maurizio Mariani a été désigné par la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) pour officier la finale de la Coupe du Monde U-20 Chili 2025, qui opposera le Maroc à l’Argentine dimanche à 20h00 (heure locale), à Santiago.

Maurizio Mariani sera assisté de ses compatriotes Daniele Bindoni et Alberto Tegoni, tandis que l’Américain Joe Dickerson officiera en tant que quatrième arbitre, ajoute la FIFA dans un communiqué.

S’exprimant à l’approche du match, Mariani a qualifié cette désignation de « privilège » et d' »immense honneur », soulignant que cette finale représente l’aboutissement d’années de travail et de préparation pour son équipe arbitrale.

« Ce sera la finale d’un tournoi magnifique, au cours duquel tous les joueurs ont tout donné. Nous, en tant qu’arbitres de la FIFA Team One, avons fait de même », a-t-il affirmé, remerciant les responsables de l’arbitrage, Pierluigi Collina et Massimo Busacca, pour leur confiance.

L’arbitre italien a également salué l’organisation exemplaire du Chili, pays hôte de cette 24e édition du tournoi, mettant en avant la qualité des infrastructures, l’hospitalité du peuple chilien et l’atmosphère festive qui a régné tout au long de la compétition.

Cette finale marquera une première historique pour la sélection marocaine U-20, qui accède à ce stade prestigieux du tournoi pour la toute première fois. Elle affrontera une équipe argentine aguerrie, habituée aux grandes compétitions, dans un duel prometteur au sommet du football mondial junior.

Par ailleurs, la FIFA a également dévoilé l’équipe arbitrale du match pour la troisième place, prévu ce samedi à 16h00 (HL) à Santiago, entre la France et la Colombie. Le Somalien Omar Abdulkadir Artan dirigera la rencontre, assisté de Gilbert Cheruiyot (Kenya) et Abelmiro Montenegro (São Tomé-et-Principe), avec Khalid Al-Turais (Arabie saoudite) comme quatrième arbitre.

Un total de 54 arbitres issus de différentes confédérations supervisent les rencontres de cette Coupe du Monde U-20, avec le soutien des technologies de l’arbitrage vidéo utilisées tout au long du tournoi.

