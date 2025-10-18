Asante-Wydad: à quelle heure et sur quelles chaînes ? (Coupe de la CAF)

Par LeSiteinfo avec MAP

Les yeux du public marocain, en général, et des supporters du Wydad de Casablanca (WAC), en particulier seront rivés, dimanche après-midi, vers « Accra Sports Stadium » et pour cause : le club casablancais repart à la reconquête de l’Afrique mais cette fois-ci, à travers la Coupe de la Confédération de la CAF, alors qu’il est le grand habitué de la Champion’s League.

Tout semble fin prêt pour que le WAC aborde, dimanche à 16H00 (GMT+1), le match aller de sa double confrontation comptant pour le deuxième tour préliminaire de la Coupe de la CAF, contre Asante Kotoko, une équipe ghanéenne jouissant également d’une riche histoire en compétitions africaines des clubs.

En effet, les dirigeants du club ont veillé à réunir les conditions favorables pour un meilleur séjour du WAC à Accra, allant du lieu de résidence à la mobilisation des moyens logistiques nécessaires, en passant par le choix du terrain d’entrainement.

Dans ce sillage, le vice-président du WAC, Dr Kamal Dissaoui, qui conduit la délégation accompagnant le club casablancais, a tenu à saluer les efforts déployés par l’ambassade du Royaume à Accra pour faciliter les procédures d’arrivée et le séjour du club marocain dans la capitale ghanéenne.

Le WAC est arrivé jeudi matin à Accra, soit trois jours avant la date de son match contre Asante Kotoko, afin de favoriser une meilleure adaptation des joueurs et de garantir les conditions favorables de travail pour le staff technique, a-t-il relevé.

Dans la même veine, l’entraîneur adjoint, Brahim Nakkach, a tenu à assurer que les joueurs sont conscients de leur mission et de l’enjeu du match, pour décrocher un résultat positif lors de la première manche de cette double confrontation contre le club ghanéen, soulignant, toutefois, que ce premier match marquant l’entame de la compétition demeure souvent difficile, surtout qu’il s’agit d’une double confrontation permettant d’accéder à la phase de groupes.

L’ensemble des joueurs sont disponibles, à l’exception des deux joueurs blessés depuis le début de la saison, Walid Sebbar et Hamza El Wasti, qui n’ont pas accompagné la délégation à Accra, a précisé l’ancien milieu de terrain et capitaine du WAC, soulignant que les préparatifs de déroulent dans de bonnes conditions.

Abondant dans le même sens, l’entraîneur des gardiens, Zouheir Laâroubi, a mis en avant les conditions favorables dans lesquelles se déroulent le séjour du WAC à Accra, allant du terrain d’entraiment au lieu de résidence du club, rassurant que le Wydad dispose de gardiens de haut niveau.

Les membres du staff technique veillent à transmettre leur riche expérience en compétitions africaines aux joueurs du club, dont la majorité entament pour la première fois cette aventure, a-t-il ajouté.

Samedi après-midi, le WAC tiendra la séances d’entrainement officielle à la même heure de la rencontre (15H, heure locale) au stade « Accra Sports Stadium » où se déroulera ce match aller, sachant que les autres séances ont eu lieu au Stade de l’Université du Ghana.

Le match sera retransmis sur Max TV, Obonu TV et GTV Sports.

S.L