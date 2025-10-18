Lions de l’Atlas: le match Maroc–Argentine menacé, on sait pourquoi

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) n’a pas réussi à trouver un accord avec homologue argentine pour organiser un match amical au Maroc lors de la prochaine trêve internationale en novembre.

Le match amical prévu entre les Lions de l’Atlas et l’Argentine pourrait donc être annulé, en raison des exigences financières très élevées de la Fédération argentine, comparables aux coûts engagés par la FRMF pour organiser le match amical contre le Brésil à Tanger au début de l’année 2023.

La FRMF cherche ainsi des plans alternatifs pour programmer deux matches amicaux pendant la période de trêve, du 10 au 18 novembre, et a reçu des demandes de certaines sélections africaines souhaitant jouer au Maroc.

De son côté, Walid Regragui avait précisé, avant le match Maroc–Congo, que les Lions de l’Atlas pourraient affronter une équipe asiatique ou africaine si le match contre l’Argentine ne pouvait pas se tenir, à l’occasion de la réouverture du Grand Stade de Tanger.

R.Z.