Mondial U20: les Lionceaux de l’Atlas seront reçus par le Roi Mohammed VI

Le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce que sur Instructions du Roi Mohammed VI, la sélection nationale de football des moins de 20 ans, Championne de la Coupe du monde de cette catégorie, organisée au Chili, se verra réserver, demain mercredi 22 octobre, un accueil digne des héros de cet exploit sportif historique inédit.

Dans un communiqué, le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie indique que dans ce cadre, le Roi, recevra les membres de l’équipe nationale au Palais Royal de Rabat, avant qu’un accueil populaire ne leur soit réservé juste après leur sortie du Palais Royal, vers 18H30, en passant par Bab Essoufara puis l’Avenue Mohammed V.

