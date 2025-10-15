Ce qu’il faut savoir avant le coup d’envoi du Mondial féminin U17 au Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

La Coupe du Monde féminine U-17 (Maroc-2025) se déroulera du 17 octobre au 8 novembre prochain au Maroc avec 24 équipes, contre 16 lors des éditions précédentes, et elle sera la 9e édition de l’histoire de la compétition.

Nombre de places attribuées:

AFC: 4 (Japon, Chine, la Corée du Sud et la Corée du Nord)

CAF: 5 (Maroc, pays hôte, Côte d’Ivoire, Cameroun, Nigeria et Zambie)

Concacaf: 4 (États-Unis, Costa Rica, Mexique et Canada)

CONMEBOL: 4 (Brésil, Équateur, Colombie et Paraguay)

UEFA: 5 (Espagne, Norvège, France, Italie et Pays-Bas)

OFC: 2 (Nouvelle-Zélande et Samoa)

– L’intégralité des matches se déroulera dans les stades de l’académie Mohammed VI de football et au stade olympique de Rabat.

– 54 arbitres ont été sélectionnés par la FIFA pour officier les matchs.

-Cette édition marque une étape importante avec l’introduction du système Football Video Support (FVS), une technologie alternative au VAR traditionnel. Contrairement au VAR, le FVS n’implique pas d’arbitres vidéo dédiés. Ce sont les entraîneurs qui auront la possibilité de demander une vérification, en nombre limité, lors d’incidents clés: buts, penalties, cartons rouges directs ou erreurs d’identité.

S.L.