VIDEO. Maroc-Algérie : un accord de paix signé dans les prochaines semaines ?

Un nouvel élan diplomatique semble se dessiner entre le Maroc et l’Algérie. Steve Witkoff, envoyé spécial du président américain pour le Moyen-Orient, a révélé dans une interview à l’émission « 60 Minutes » sur CBS News, diffusée lundi 20 octobre 2025, que son équipe « travaille activement à la conclusion d’un accord de paix entre les deux pays voisins ». Selon lui, une avancée majeure pourrait être annoncée dans les deux prochains mois.

Cette initiative américaine intervient dans un contexte international marqué par la préparation d’une décision importante du Conseil de sécurité de l’ONU. D’ici la fin du mois d’octobre, celui-ci devrait entériner le plan d’autonomie proposé par le Maroc comme unique cadre politique pour résoudre le différend autour du Sahara.

Le soutien de Washington à la position marocaine ne date pas d’hier. Dès 2020, l’administration américaine avait reconnu officiellement la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Une position réaffirmée à plusieurs reprises par le président Donald Trump, notamment dans son message au Roi Mohammed VI à l’occasion de la Fête du Trône, le 30 juillet dernier.

« Les États-Unis d’Amérique continuent de soutenir la proposition d’autonomie marocaine, jugée sérieuse, crédible et réaliste, comme seule voie vers une solution durable », soulignait alors le président américain.