L’Argentine réclame une somme colossale pour jouer contre le Maroc

La Fédération Royale Marocaine de Football poursuit ses négociations avec son homologue argentine afin d’organiser un match amical entre les deux sélections au Maroc.

Selon une source de Le Site info, la partie argentine exige une importante compensation financière, estimée à environ 40 millions de dirhams, pour accepter de disputer une rencontre en dehors de Buenos Aires.

Pour rappel, l’Argentine avait déjà affronté le Maroc en 2019 à Tanger. À l’époque, le coût de la rencontre avait été d’environ 600.000 dollars. L’absence de Lionel Messi avait permis de réduire les frais initialement estimés à plus de dix millions de dirhams.

La Fédération indienne avait renoncé, de son côté, à organiser un match amical contre l’Argentine en 2023, vu qu’elle devait débourser quatre millions de dollars. Ce type de match «cinq étoiles» implique généralement des coûts élevés liés au déplacement, à l’hébergement, aux droits de sponsoring et à la retransmission TV.

A.M.