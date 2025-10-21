Maroc: peut-on espérer une baisse du prix de l’or ? Un professionnel répond

Les prix de l’or sur le marché national ont enregistré une hausse sans précédent, reflétant directement les répercussions des bourses mondiales et les tensions géoéconomiques.

Cette envolée laisse présager de nouvelles augmentations majeures, renforçant le statut de l’or comme « valeur refuge » pour les investisseurs.

Les achats d’or ont enregistré cette année une hausse de 35 % en valeur. Cette dynamique s’accompagne toutefois de défis structurels qui pèsent sur l’industrie locale, notamment la rareté de la matière première et les restrictions à l’importation.

Dans une déclaration à Le Site info, le président de la Fédération marocaine des bijoutiers, Idriss El Hazzaz, a souligné que les fluctuations mondiales des marchés boursiers impactent directement le marché local. Il a précisé que l’or recyclé ne couvre que 15 à 20 % de la demande intérieure, les ressources locales étant devenues largement insuffisantes.

El Hazzaz a également relevé une grande contradiction : 100 % de la production nationale d’or et d’argent issue des mines est exportée, alors que la loi impose d’en conserver 15 % sur le marché intérieur.

Il a en outre dénoncé les restrictions du Bureau des changes, qui limitent les transferts de devises nécessaires à l’importation de matières premières. Ces contraintes ont aggravé la crise d’approvisionnement des petites entreprises, provoquant la fermeture de nombreuses structures et la disparition progressive du savoir-faire artisanal marocain en bijouterie.

Selon lui, cette crise survient dans un contexte de baisse du pouvoir d’achat des ménages depuis la pandémie, bien que l’achat d’or demeure une pratique sociale essentielle, notamment lors des mariages.

El Hazzaz a indiqué que les marchés mondiaux s’orientent vers une forte hausse des prix, alimentée par les tensions géostratégiques, notamment après que la Chine a commencé à acheter de l’or en dollars pour réduire ses réserves de cette devise.

Concernant la situation actuelle, il a signalé une légère baisse temporaire des prix de l’or par rapport à la clôture d’hier, dans le cadre d’un mouvement correctif après des hausses record. Il prévoit néanmoins une possible correction plus marquée à court terme ou une période de stabilité, avant un nouveau cycle haussier à long terme.

Enfin, il a précisé que le prix du gramme d’or brut 18 carats varie actuellement entre 960 et 970 dirhams, avec une marge bénéficiaire limitée à 3 à 5 %, compte tenu du coût élevé de la matière.

Oumaima Zemmouri (avec N.M.)