Météo Maroc: temps relativement chaud ce mercredi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour mercredi 22 octobre 2025:

– Temps relativement chaud sur les extrêmes Sud et Sud-Est du pays.

– Nuages bas assez denses avec formations brumeuses par endroits ou bruine locale sur les plaines atlantiques, le Saiss, Oulmès et le Nord-Ouest des provinces sahariennes la matinée et la nuit.

– Temps passagèrement nuageux avec quelques ondées éparses en particulier la matinée sur la région de Tanger.

– Rafales de vent assez fortes sur l’Est de la Méditerranée et les côtes Centre.

– Température minimale de l’ordre de 06/13°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 21/25°C sur l’extrême Sud des provinces sahariennes et de 14/20°C partout ailleurs.

– Température du jour en hausse sur les régions Centre et Sud.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée entre Larache et Tan-Tan et peu agité le long du littoral atlantique.

S.L.