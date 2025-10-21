Othmane Maamma dans le viseur du Real Madrid

Par LeSiteinfo avec MAP

Le club espagnol du Real Madrid a été « impressionné » par la performance du champion du monde U20 marocain, Othmane Maamma, nommé meilleur joueur et meilleur passeur du Mondial au Chili, indique mardi le site italien Tutto Mercato Web.

L’un des « joueurs clés » de la Coupe du monde U20, remportée par le Maroc après un parcours « exceptionnel », Maamma a captivé le Real Madrid qui l’a suivi tout au long du tournoi comme une cible potentielle pour l’avenir, relève le journal électronique sportif.

« Le club espagnol a été impressionné par sa puissance, sa vitesse et son potentiel de dribbleur (…) Le recruteur merengue, Juni Calafat, suivra de près la saison de Maamma à Watford pour évaluer s’il sera à la hauteur des attentes », fait savoir le portail italien.

Auteur d’un but et de quatre passes décisives, l’ailier droit de 20 ans s’est illustré aux côtés notamment de Yassine Gessime et Yassir Zabiri, note le site, soulignant que le meilleur joueur et meilleur passeur du tournoi « a conquis à la fois les cœurs des supporters et des plus grands clubs européens ».

Pour le média italien, Othmane Maamma est « une étoile montante prête à écrire l’histoire du football ». Il sera suivi de près par un Real Madrid « confiant que le jeune talent peut suivre les traces de grands joueurs comme Cristiano Ronaldo », estime Tutto Mercato Web.