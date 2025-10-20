Les Lionceaux de l’Atlas sont arrivés au Maroc (VIDEO)

A la Une

L’avion transportant les joueurs de la sélection marocaine U20, sacrés champions du monde, a atterri dans la soirée de ce lundi à l’aéroport Mohammed V de Casablanca, en provenance du Chili.

Les abords de l’aéroport étaient bondés de supporters venus en masse célébrer le retour des champions du monde au pays, portant avec eux le prestigieux trophée, dans une ambiance de fête exceptionnelle.

Toutefois, les supporters ont été déçus de ne pas pouvoir approcher les Lionceaux de l’Atlas à leur sortie de l’aéroport.

H.M