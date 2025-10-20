Météo Maroc: rafales de vent ce mardi 21 octobre
Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 21 octobre 2025:
– Temps relativement chaud sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.
– Formations brumeuses ou bruine locale sur les plaines atlantiques Nord et Centres, le Nord-Ouest des provinces sahariennes, le Saiss et Oulmès, la matinée et la nuit.
– Ciel passagèrement nuageux sur la région de Tanger et soleil prédominant ailleurs.
– Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centres.
– Température minimale de l’ordre de 06/13 °C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux Orientaux et de 14/22°C partout ailleurs.
– Température du jour quasi-stationnaire.
– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.
