Météo Maroc: rafales de vent ce mardi 21 octobre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)20 octobre 2025 - 23:00
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 21 octobre 2025:

– Temps relativement chaud sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

– Formations brumeuses ou bruine locale sur les plaines atlantiques Nord et Centres, le Nord-Ouest des provinces sahariennes, le Saiss et Oulmès, la matinée et la nuit.

– Ciel passagèrement nuageux sur la région de Tanger et soleil prédominant ailleurs.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centres.

– Température minimale de l’ordre de 06/13 °C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux Orientaux et de 14/22°C partout ailleurs.

– Température du jour quasi-stationnaire.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

