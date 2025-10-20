Mondial U20: ce qu’a dit Fouzi Lekjaa après le sacre des Lionceaux

Par LeSiteinfo avec MAP

Les exploits réalisés par le football marocain sont le fruit de la Vision stratégique et globale du Roi Mohammed VI pour développer le sport national de manière générale et le football en particulier, a affirmé lundi le président de la Fédération Royale Marocaine de Football, Fouzi Lekjaa.

« Nous dédions ce sacre à Sa Majesté le Roi, dont la Vision globale et stratégique a permis la réalisation de nombreux exploits », a déclaré Lekjaa à la presse à l’issue de la victoire de l’équipe nationale marocaine de football face à l’Argentine (2-0) en finale de la Coupe du monde U20 au Chili.

Il a rappelé, à cet égard, que le Souverain avait tracé, lors des Assises nationales du sport de Skhirat, les grandes lignes et la feuille de route pour le développement du sport national en général et du football en particulier.

« Depuis lors, les réalisations se sont enchaînées dans divers domaines, selon une approche intégrée où la formation en constitue la pierre angulaire, à travers l’Académie Mohammed VI de football qui, année après année, forme des champions de haut niveau », a-t-il poursuivi. « Hier, ils brillaient au Qatar, et aujourd’hui, au Chili, ils sont devenus champions du monde », s’est-il réjoui.

Tout en félicitant le peuple marocain, ainsi que la nation arabe et africaine pour ce sacre mondial, Lekjaa a souligné que l’Académie Mohammed VI qui demeure une pépinière intarissable du football marocain, poursuivra sa mission de formation des joueurs et des cadres techniques.

« Les succès que nous enregistrons aujourd’hui sont l’œuvre de compétences purement marocaines », a-t-il affirmé, rappelant que Mohamed Ouahbi, l’entraîneur des Lionceaux de l’Atlas, est un cadre technique marocain formé et évoluant au sein du système de football marocain. « Cela confirme que la Vision de Sa Majesté le Roi pour le développement du sport marocain est une Vision globale et intégrée », a-t-il conclu.

S.L