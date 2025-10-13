Agadir: une nouvelle décision des autorités provoque la colère des commerçants

A la Une

Le Conseil communal d’Agadir a décidé que les commerces fermeront désormais à 1 heure, ce qui a suscité une vive polémique dans la ville.

Présenté comme une mesure pour « rétablir le calme » et répondre aux plaintes des habitants, ce nouveau règlement est perçu par une partie de la population comme une victoire contre le vacarme nocturne.

En revanche, les restaurateurs, cafetiers et acteurs du secteur touristique dénoncent cette décision qui, selon eux, va impacter «l’économie nocturne» de la ville. Ils précisent qu’une grande partie du chiffre d’affaires est réalisée après minuit et que cette mesure menace des centaines d’emplois.

Si les autorités promettent des dérogations dans les zones touristiques et une application flexible, les professionnels du secteur n’ont pas manqué d’afficher leur inquiétude.

Yassine Gouskar (avec N.M.)