Mondial U20: tous les matchs des Lionceaux rediffusés sur la chaîne Arryadia

La chaîne Arryadia a décidé de rediffuser les matchs de la sélection nationale U20 en Coupe du monde, remportée par les Lionceaux au Chili.

La rediffusion a commencé ce lundi après-midi avec les matchs de la phase de groupes. A 21h00, la chaîne a diffusé le match des huitièmes de finale contre la Corée du Sud.

La soirée se poursuivra jusqu’à 23h00, avec la rediffusion du quart de finale face aux États-Unis.

Ce mardi, les demi-finales et la finale seront programmées. Le match Maroc–France sera diffusé à 1h00, suivi de la grande finale contre l’Argentine à 4h15.

N.M.