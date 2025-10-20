Les Lionceaux attendus comme des héros à l’aéroport Mohammed V (VIDEO)

A la Une

De nombreux supporters marocains se sont rendus à l’aéroport Mohammed V de Casablanca pour accueillir les Lionceaux de l’Atlas de retour du Chili après leur sacre en Coupe du monde U20.

Dès les premières heures de la soirée, plusieurs fans se sont déplacés vers l’aéroport, brandissant drapeaux, écharpes et pancartes à la gloire des jeunes champions. L’émotion est palpable parmi les supporters venus saluer ces jeunes qui ont écrit une page dorée de l’histoire du football national en battant l’Argentine en finale.

Rappelons que l’équipe nationale marocaine des moins de 20 ans a remporté la Coupe du monde au Chili, renversant ainsi les adversaires les plus redoutables de la compétition.

N.M.