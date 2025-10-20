Sport
A la Une

Les Lionceaux attendus comme des héros à l’aéroport Mohammed V (VIDEO)

Rédaction N20 octobre 2025 - 22:40

De nombreux supporters marocains se sont rendus à l’aéroport Mohammed V de Casablanca pour accueillir les Lionceaux de l’Atlas de retour du Chili après leur sacre en Coupe du monde U20.

Dès les premières heures de la soirée, plusieurs fans se sont déplacés vers l’aéroport, brandissant drapeaux, écharpes et pancartes à la gloire des jeunes champions. L’émotion est palpable parmi les supporters venus saluer ces jeunes qui ont écrit une page dorée de l’histoire du football national en battant l’Argentine en finale.

Rappelons que l’équipe nationale marocaine des moins de 20 ans a remporté la Coupe du monde au Chili, renversant ainsi les adversaires les plus redoutables de la compétition.

N.M.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
CIH BANK célèbre la CAN 2025 avec la carte DIMA MAGHRIB
Lire l'article









Tags
Rédaction N20 octobre 2025 - 22:40


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page