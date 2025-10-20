Aides sociales: moins de 1,3% des demandes sont refusées mensuellement

Par LeSiteinfo avec MAP

La ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, a indiqué, lundi à la Chambre des représentants, que moins de 1,3% des demandes de bénéfice des aides sociales directes sont refusées chaque mois en 2025.

En réponse à une question orale sur « les problèmes liés à l’aide sociale directe », posée par le groupe Istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme, Fettah a fait savoir que le nombre de ménages bénéficiaires du programme d’aide sociale directe atteint 3,9 millions actuellement, contre 2,6 millions en janvier 2024.

Et de noter que 62% des ménages bénéficiaires reçoivent des aides relatives à la protection contre les risques liés à l’enfance, tandis qu’un tiers bénéficie d’aides forfaitaires.

S’agissant des demandes rejetées, la ministre a précisé que ces cas s’expliquent par l’évolution de la situation du ménage ou de ses membres, soulignant que ledit programme constitue un chantier Royal stratégique, mis en œuvre dans un cadre institutionnel et juridique clair, transparent et équitable, reposant sur le Registre social unifié.

