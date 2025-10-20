Sport

Mondial U20: retour sur le parcours du Maroc vers la finale

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)20 octobre 2025 - 20:25
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici le parcours des Lionceaux de l’Atlas vers la finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans de football, remportée par le Maroc face à l’Argentine (2-0), dimanche à Santiago au Chili :

Phase de groupes : 1ère journée :

Maroc-Espagne (2-0)

2è journée Brésil-Maroc (1-2)

3è journée Mexique-Maroc (1-0)

8es de finale Maroc-République de Corée (2-1)

Quarts de finale Etats Unis-Maroc 1 – 3

Demi-finales Maroc-France (1-1 après prolongations, 5-4 t.a.b)

Finale

Maroc-Argentine 2 – 0.

S.L.


