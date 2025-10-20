Exploit des Lionceaux: le beau message d’Achraf Hakimi (PHOTO)

Achraf Hakimi a tenu à féliciter la sélection nationale U20 pour avoir remporté la Coupe du monde des moins de 20 ans face à l’Argentine, lors de la finale disputée dimanche au Chili.

Sur son compte Instagram, l’international marocain a partagé une photo des Lionceaux de l’Atlas et a écrit : «L’avenir de notre football est entre de bonnes mains. Bravo les gars, champions du monde U20».

Rappelons que la sélection nationale des moins de 20 ans a été sacrée championne du Monde, au terme d’une finale remportée haut la main face à son homologue de l’Argentine (2-0), dimanche soir au Stade national Julio Martinez Pradanos de la capitale chilienne, Santiago.

Dès le début de la rencontre, l’équipe nationale a eu sa première occasion dangereuse à la cinquième minute grâce à une transition rapide de Yasser Zabiri depuis la droite, mais le gardien argentin l’a accroché à la lisière de la surface de réparation. Les Lionceaux de l’Atlas ont ensuite obtenu un coup franc, transformé par Zabiri à la 12e minute.

Après avoir encaissé le but, l’équipe argentine a cherché à égaliser en pressant la défense marocaine, mais les protégés du sélectionneur Mohamed Ouahbi ont résisté à toutes les tentatives offensives de l’Albiceleste.

L’équipe nationale a aligné une défense solide et a résisté à la pression argentine, tout en comptant sur les contre-attaques foudroyantes. Une stratégie qui a permis une accélération de Othmane Maamma sur la droite et une passe toute en beauté vers Zabiri qui a inscrit le deuxième but (29e minute).

Grâce à leur cohésion et à leur discipline tactique, les Lionceaux de l’Atlas ont contraint les Argentins à commettre de nombreuses erreurs et à montrer un énervement évident, obligeant le sélectionneur argentin Diego Placente à procéder à des remplacements dès la 33e minute. L’équipe marocaine a intelligemment géré la première mi-temps, terminant la première période avec une avance de 2-0.

En seconde période, l’équipe argentine a imposé son rythme pour tenter de réduire l’écart et s’est créé plusieurs occasions, sans toutefois constituer une menace dangereuse pour le gardien Ibrahim Gomis.

L’équipe nationale marocaine a maintenu sa cohésion et son harmonie, constituant une solide barrière face aux offensives argentines.

Mohamed Ouahbi a procédé au premier changement à la 62e minute, remplaçant Yassine Khelifi par Saad El Haddad, qui a apporté une touche de fraîcheur à l’équipe nationale.

Les coéquipiers du capitaine Hossam El-Saddak ont montré un grand courage dans la défense, écartant les menaces du but l’une après l’autre, tout en lançant des contre-attaques rapides, grâce à la vitesse du trio Zabiri, AEl Haddad et Maamma.

L’équipe nationale a conservé son avance malgré les assauts successifs de l’Albiceleste. L’arbitre italien Maurizio Mariani a sifflé la fin du match, marquant le sacre du Maroc champion du monde U-20 pour la première fois de son histoire.

Grâce à ce résultat, l’équipe nationale de football U-20 a couronné une participation exceptionnelle à cette Coupe du monde, après avoir battu des équipes expérimentées, notamment l’Espagne, le Brésil et les États-Unis.

