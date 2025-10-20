Othmane Maamma dans le viseur du Barça ?

Le site espagnol Fichajes a annoncé ce lundi que le FC Barcelona souhaite d’attacher les services de Othmane Maamma, après les performances remarquables du joueur en Coupe du monde U20, remportée par le Maroc.

Othmane Maamma évolue actuellement dans les rangs de Watford FC, qu’il a rejoint l’été dernier en provenance de Montpellier HSC.

Sa valeur marchande est aujourd’hui estimée à 1,3 million d’euros et son contrat avec le club anglais court jusqu’au 30 juin 2029. Grâce à ses passes décisives et son influence sur le jeu, Maamma a été l’un des piliers de la sélection marocaine lors du Mondial U20.

Le quotidien espagnol « Marca » a écrit, d’ailleurs, que Maamma incarne « l’âme combative de la sélection marocaine » lors de cette Coupe du monde. Elu meilleur joueur du tournoi, « Maamma incarne l’esprit combatif et créatif des Lionceaux de l’Atlas », grâce à son influence décisive sur le jeu tout au long de la compétition, souligne le journal sportif espagnol.

Rapide, audacieux et grand technicien, l’ailier droit marocain fait partie de ces joueurs dont on reconnaît le talent et la valeur dès le premier contact avec le ballon, relève-t-il, notant que Maamma s’est imposé comme le moteur offensif de la sélection nationale, capable de créer le danger à chaque accélération.

