Mondial U17: Nabil Baha dévoile sa liste

Le sélectionneur de l’équipe nationale marocaine des moins de 17 ans, Nabil Baha, a dévoilé, lundi à Salé, la liste finale des joueurs convoqués pour disputer les phases finales de la Coupe du Monde U-17, qui aura lieu au Qatar du 3 au 27 novembre prochain.

La liste comprend quatre joueurs de l’Académie Mohammed VI de Football: Chouaib Bellaarouch, Soufiane El Idrissi, Ilyas Hidaoui et Walid Ben Salah.

L’effectif compte également plusieurs joueurs qui ont brillé lors de la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations U-17, organisée au Maroc du 13 au 30 mai 2025 et remportée par l’équipe nationale marocaine. Parmi ces joueurs figurent notamment Abdellah Ouazane, Ilies Belmokhtar, Ziyad Baha et Moncef Zekri.

Le tirage au sort de la Coupe du Monde U-17 au Qatar a placé l’équipe nationale marocaine dans le groupe B, aux côtés du Japon, de la Nouvelle-Calédonie et du Portugal.

Voici la liste des joueurs convoqués:

Gardiens de but: Chouaib Bellaarouch (Académie Mohammed VI de Football, Maroc), Soufiane El Idrissi (Académie Mohammed VI de Football) et Yassine Badaoui (Olympique de Marseille/France).

Ligne défensive: Driss Ait Cheikh (Centre Chippo, Maroc), Youssef Belhassen (Borussia Mönchengladbach/Allemagne), Hamza Bouhadi (FUS Rabat, Maroc), Ilyas Hidaoui (Académie Mohammed VI de Football), Ilyas El Arbaoui (Athletic Bilbao, Espagne), Moncef Zekri (KV Mechelen, Belgique) et El Massoudi Nassim (Bayer Leverkusen, Allemagne).

Milieu de terrain: Ilyas Essadi (Auxerre/France), Abdellah Ouazane (Ajax Amsterdam, Pays-Bas), Wassim Dardake (Toulouse FC, France), Walid Ben Salah (Académie Mohammed VI de football) et Zakaria Khalfaoui (Toulouse FC, France).

Ligne d’attaque: Younes El Bayadi (RS Berkane, Maroc), Ziyad Baha (Real Betis, Espagne), Ilies Belmokhtar (Monaco, France), Nahël Haddani (AS Monaco, France), Ismail El Aoud (FC Valence, Espagne), Abdelali Daoudi (FUS Rabat, Maroc).

En préparation à cette compétition mondiale, la sélection nationale, championne d’Afrique en titre, a disputé plusieurs matchs amicaux, dont deux récemment face au Sénégal à Dakar qui se sont soldés par des nuls (0-0 pour le premier match et 2-2 pour le second).

