Bonne nouvelle pour les Marocains : le prix de l’huile d’olive baisse enfin

Les prix de l’huile d’olive ont fortement diminué ces derniers temps, poussant les commerçants et professionnels à écouler leurs stocks avant le début de la nouvelle campagne de récolte, de peur de subir d’importantes pertes.

Actuellement, le litre d’huile d’olive se vend entre 80 et 85 dirhams, alors qu’il atteignait 100 dirhams le litre auparavant.

Selon plusieurs professionnels interrogés par Le Site Info, les prix pourraient continuer à baisser au cours de l’année prochaine.

Les premières données indiquent une production locale importante, nettement supérieure à celle de l’année dernière, ce qui devrait influer positivement sur le prix de l’huile d’olive sur le marché national.

Les professionnels estiment qu’en raison de l’abondance de l’offre locale et de la diversité des sources internationales, le litre d’huile d’olive pourrait voir son prix chuter jusqu’à 50 dirhams cette année.