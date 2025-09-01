Mercato : Nayef Aguerd signe à l’Olympique de Marseille

A quelques heures de la clôture du mercato, l’Olympique de Marseille (OM) a trouvé un accord avec le club anglais de West Ham pour le transfert du défenseur central marocain Nayef Aguerd, rapportent lundi plusieurs médias français.

Âgé de 29 ans, l’international marocain (55 sélections, 2 buts) doit s’engager avec le club phocéen pour les cinq prochaines saisons, jusqu’en juin 2030, selon la même source, précisant que le montant du transfert est estimé entre 21 et 23 millions d’euros, bonus inclus.

Aguerd, qui connaît bien la Ligue 1 pour être déjà passé par Rennes et Dijon avant de rejoindre West Ham, apportera son expérience alors que l’OM cherche à renforcer une défense en difficulté depuis le début de saison, souligne-t-on.

Patron défensif dans l’âme, central gaucher fiable et fort de son expérience en Premier League avec West Ham et en Liga la saison dernière (Real Sociedad), son arrivée pourrait stabiliser une arrière-garde marseillaise qui peine à trouver son équilibre, écrit la presse hexagonale.

L’international marocain, pur produit de l’Académie Mohammed VI de football à Rabat, va rejoindre dans la citée phocéenne son coéquipier Emerson, autre récente recrue marseillaise en provenance des Hammers.