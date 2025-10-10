Maroc-Bahreïn: pourquoi Nayef Aguerd n’a pas été aligné ?  

Nayef Aguerd a manqué le match amical de la sélection nationale face au Bahreïn, disputé jeudi soir et remporté les Lions de l’Atlas sur le score d’un but à zéro.

Walid Regragui a expliqué, après la rencontre, que l’absence d’Aguerd était due à une forte grippe que le joueur a contractée le jour même du match. Le staff technique a donc décidé d’aligner Adam Masina et Jawad El Yamiq dans l’axe central de la défense.

Le staff médical des Lions de l’Atlas s’emploie désormais à rétablir Aguerd pour le match de mardi contre le Congo, prévu au Stade Moulay Abdallah de Rabat, dans le cadre de la dernière journée des qualifications pour la Coupe du monde de football 2026. En cas de rétablissement complet, Aguerd retrouvera sa place au centre de la défense.

A noter qu’avec cette victoire, les Lions de l’Atlas ont signé un quinzième succès consécutif, égalant ainsi le record détenu par l’Allemagne et l’Espagne. Une victoire mardi leur permettrait d’établir un nouveau record.

N.M.