Mondial U20: la valeur marchande de Othmane Maama s’envole !  

La valeur marchande de plusieurs Lionceaux de l’Atlas a grimpé en flèche suite à leur exploit en Coupe du monde U20.

Dans sa dernière mise à jour, le site spécialisé Transfermarkt a annoncé que la valeur de de Othmane Maama s’est envolé après la qualification en finale du Mondial, passant de 600.000 euros à 1,3 million d’euros.

Avec une maîtrise affirmée et une efficacité remarquable, le technicien marocain Mohamed Ouahbi a su hisser les Lionceaux de l’Atlas au faîte de la gloire en les menant en finale de la Coupe du monde U20 au Chili, un exploit inédit dans les annales du football national.

Sous sa houlette, ses protégés ont écarté, au fil du tournoi sud-américain, plusieurs adversaires issus des écoles les plus réputées du football mondial, la dernière victime en date étant la France, dominée en demi-finale. Cette victoire de prestige ouvre la voie à un duel de rêve face à l’Argentine en finale.

N.M.