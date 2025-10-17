Casablanca : plusieurs maisons démolies à Hay Errahma (VIDEO)

A la Une

Les autorités ont entamé, jeudi, la démolition de dizaines d’habitations anarchiques situées au douar “Doukkala”, dans le quartier Errahma, à Casablanca.

Comme constaté par la caméra de Le Site info, des bulldozers ont procédé à la destruction de plusieurs constructions illégales, sous la supervision des agents d’autorité.

Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une vaste campagne de lutte contre l’habitat insalubre et l’urbanisation anarchique, menée sous la supervision des autorités administratives et sécuritaires, en présence de représentants de la commune et d’éléments des forces auxiliaires.

S.L.