La chanson officielle du Mondial féminin U17 Maroc 2025 dévoilée

Par LeSiteinfo avec MAP

À l’occasion de la tenue de la Coupe du Monde Féminine U‑17 de la FIFA, du 17 octobre au 8 novembre 2025 au Maroc, la chanson officielle Marhba Bik (Bienvenue) a été dévoilée, indique vendredi la FIFA.

Disponible dès à présent sur toutes les grandes plateformes de streaming, la chanson est portée par deux voix marquantes de la scène marocaine : Rym et Inez Atili, précise la faîtière du football mondial sur son site Internet.

La compétition, première édition féminine de la FIFA tenue sur le sol africain, adopte avec Marhba Bik une empreinte musicale forte. Ce morceau mêle des chants traditionnels marocains à des rythmes modernes, pour offrir une ambiance chaleureuse et universelle.

« Rien ne rapproche autant les individus que le football et la musique. Cette chanson est une ode à l’hospitalité dont profiteront les supporters qui se rendront au Maroc pour cet événement historique », a déclaré Inez Atili, une artiste née aux Pays‑Bas mais aux racines marocaines.

De son côté, Rym, artiste émergente de Casablanca, souligne que Marhba Bik incarne la vocation culturelle du tournoi. La chanson “symbolise la promesse de cette compétition — une opportunité inédite pour les peuples du monde entier de découvrir notre culture”.

La Coupe du Monde Féminine U‑17 2025 regroupe 24 équipes, réparties entre plusieurs villes autour de Rabat. Sous le slogan “Dreams in the Making” (Rêves en devenir), le tournoi sera l’occasion pour les jeunes talents du football féminin de s’illustrer sur la scène mondiale.

Pour les amateurs désireux d’assister à cette fête sportive, les billets sont disponibles dès maintenant sur FIFA.com/tickets, offrant un accès aux rencontres dans les stades, rappelle la FIFA.

S.L.