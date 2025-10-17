Classement FIFA: les Lions de l’Atlas au 12ème rang

Par LeSiteinfo avec MAP

Les Lions de l’Atlas ont occupé le 12e rang mondial au dernier Classement du football masculin, publié vendredi par la Fédération internationale de football association (FIFA).

Après deux matchs gagnés depuis le classement de septembre (contre Bahreïn, en amical, et le Congo, au titre des qualifications au Mondial 2026), le Maroc totalise 1710.11 points. L’Allemagne réintègre le Top 10 aux dépens de la Croatie (11e, -2), qui perd du terrain après avoir été tenue en échec par la Tchéquie (44e, -5). Quant à l’Italie, elle progresse à la 9e place (+1).

Au top du podium, l’Espagne (1re) conforte sa place de leader grâce à ses deux récentes victoires, après avoir mis fin au long règne argentin, entamé en avril 2023, lors de la dernière édition.

L’Argentine (2e, +1), championne du monde en titre, n’est pas en reste. L’Albiceleste devance désormais la France (3e, -1), qui fait les frais du match nul (2–2) concédé en Islande dans le cadre des qualifications de l’UEFA. L’Angleterre (4e) et le Portugal (5e) conservent leurs positions, tandis que les Pays-Bas (6e, +1) profitent de la défaite du Brésil (7e, -1) en amical face au Japon pour doubler les Sud-Américains. La Belgique suit au 8e rang (inchangé) Plus loin dans le Top 50, la Hongrie (37e, +4), l’Écosse (38e, +5), le Nigeria (41e, +4) et la Roumanie (47e, +4) récoltent les fruits de leurs bonnes performances.

Au niveau africain, le Maroc, toujours en tête, est suivi du Sénégal, toujours 18è au monde. Suivent l’Égypte et l’Algérie, qui gagnent 3 points chacune (respectivement 32e et 35e). Mais les plus nettes progressions interviennent plus bas dans le classement.

Le Niger, entrainé par l’ex-international marocain Baddou Zaki, (108e), le Lesotho (144e) et les Îles Féroé (127e) gagnent tous les trois neuf places. L’excellente campagne de qualification des Féroïens – et notamment leur surprenante victoire face aux Tchèques – leur permet d’engranger plus de points que quiconque au classement. Le Kosovo (84e, +7), qui atteint le meilleur classement de son histoire, est également l’auteur d’une remarquable progression, de même que la Syrie (86e) et le Liberia (138e), qui grappillent six places chacun.

À l’inverse, la Grèce (48e) et la Suède (40e), toutes deux battues en qualifications, perdent huit places. L’édition d’octobre 2025 du Classement mondial masculin FIFA tient compte de pas moins de 173 rencontres internationales comprenant des matches de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Le prochain Classement mondial masculin FIFA/Coca Cola sera publié le 21 novembre 2025.

S.L.