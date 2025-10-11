Sport
A la Une

Bonne nouvelle pour Nayef Aguerd

Rédaction N11 octobre 2025 - 09:48
xr:d:DADw42UX86o:2684,j:43644613209,t:22121413

Nayef Aguerd récolte les fruits de ses performances remarquables avec l’Olympique de Marseille.

Dans sa dernière mise à jour, le site spécialisé Transfermarkt a annoncé que la valeur marchande du défenseur marocain a enregistré une hausse de deux millions d’euros, passant de 18 millions à 20.

A noter que l’OM a réussi à convaincre Aguerd de signer un contrat courant jusqu’en 2030, après son transfert en provenance de West Ham. L’international marocain avait déjà évolué en Ligue 1 avec Dijo et le Stade Rennais avant de faire son retour en France pour porter le maillot de l’Olympique de Marseille.

N.M.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
CIH BANK célèbre la CAN 2025 avec la carte DIMA MAGHRIB
Lire l'article









Tags
Rédaction N11 octobre 2025 - 09:48


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page