Bonne nouvelle pour Nayef Aguerd

A la Une

Nayef Aguerd récolte les fruits de ses performances remarquables avec l’Olympique de Marseille.

Dans sa dernière mise à jour, le site spécialisé Transfermarkt a annoncé que la valeur marchande du défenseur marocain a enregistré une hausse de deux millions d’euros, passant de 18 millions à 20.

A noter que l’OM a réussi à convaincre Aguerd de signer un contrat courant jusqu’en 2030, après son transfert en provenance de West Ham. L’international marocain avait déjà évolué en Ligue 1 avec Dijo et le Stade Rennais avant de faire son retour en France pour porter le maillot de l’Olympique de Marseille.

N.M.