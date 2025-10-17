Wydad: Amine Benhachem affiche son inquiétude avant le match face à Asante

L’état de la pelouse du stade national d’Accra suscite l’inquiétude de Mohamed Amine Benhachem, l’entraîneur du Wydad de Casablanca, à l’approche du match aller des seizièmes de finale de la Coupe de la CAF contre Asante Kotoko SC, prévu dimanche après-midi.

La pelouse du stade d’Accra est en rénovation, après avoir récemment accueilli les matchs de la sélection ghanéenne dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde de football 2026.

Benhachem a ainsi exprimé son appréhension concernant la présence de nombreux au niveau du terrain, un problème également soulevé par la presse locale.

Yaow Ampofo Ankrah, le directeur général de l’Autorité nationale des sports au Ghana, a déclaré à la presse, il y a quelques jours, que la pelouse avait été réparée, reconnaissant qu’elle avait été fortement endommagée auparavant.

A noter que les joueurs du WAC ont effectué une première séance d’entraînement jeudi, quelques heures après leur arrivée à Accra. Une deuxième séance est prévue vendredi, suivie d’une troisième et dernière samedi après-midi sur la pelouse du stade national, qui accueillera la rencontre.

Le match se déroulera dans des conditions climatiques difficiles. Des températures avoisinant les 30 °C et un taux d’humidité élevé dépassant parfois les 78 %. Le coup d’envoi sera donné à 16 heures (heure marocaine).

N.M.