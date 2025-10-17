Sport

Mondial U17: Nabil Baha dévoile sa liste lundi prochain

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)17 octobre 2025 - 13:41
Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur de l’équipe nationale marocaine des moins de 17 ans, Nabil Baha, dévoilera lundi lors d’une conférence de presse à Salé, la liste finale des joueurs retenus pour disputer les phases finales de la Coupe du monde U-17, qui aura lieu au Qatar du 3 au 27 novembre prochain.

Cette rencontre avec les médias se tiendra à partir de 14h00 à la salle des conférences du Complexe Mohammed VI de football à Maâmoura (Salé), a précisé la Fédération royale marocaine de football dans un communiqué.

À rappeler que le tirage au sort de cette Coupe du monde U-17 a placé le Maroc dans le « Groupe B » aux côtés du Japon, de la Nouvelle-Calédonie et du Portugal.

En préparation à cette compétition mondiale, la sélection nationale, championne d’Afrique en titre, a disputé plusieurs matchs amicaux, dont deux récemment face au Sénégal à Dakar qui se sont soldés par des nuls (0-0 pour le premier match et 2-2 pour le second).

SL.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
CIH BANK célèbre la CAN 2025 avec la carte DIMA MAGHRIB
Lire l'article









Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)17 octobre 2025 - 13:41


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page