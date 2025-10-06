Agression de Nayef Aguerd : une source proche confirme les faits

Une source proche de l’Olympique de Marseille a confirmé la véracité des informations relayées ces dernières heures concernant l’agression dont a été victime le défenseur international marocain Nayef Aguerd à l’aéroport Marseille Provence, avant son départ pour rejoindre le rassemblement des Lions de l’Atlas.

Selon le site BFM Marseille Provence, l’incident s’est produit ce lundi, lorsqu’un individu au comportement instable s’est approché de Nayef Aguerd dans le salon VIP de l’aéroport. L’homme lui aurait demandé de prendre un selfie et d’obtenir son numéro de téléphone, avant de perdre son sang-froid et de tenter de le gifler. Le service de sécurité est rapidement intervenu pour mettre fin à l’incident.

Un proche du club phocéen a déclaré à Le Site Info Sport : « Ce qui a été publié au sujet de Nayef Aguerd est exact, mais tout va bien. » Il a ajouté : « Le joueur a pris son vol pour le Maroc afin de rejoindre le stage de son équipe nationale. Il est de bonne humeur et pleinement concentré sur le rassemblement. »