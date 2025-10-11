On connaît enfin la date de lancement des billets pour la CAN 2025

A la Une

La vente des billets pour le plus grand spectacle d’Afrique, la TotalEnergies Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025, sera lancée le lundi 13 octobre 2025, avec une période exclusive de 48 heures pour les détenteurs de cartes Visa à partir de 09h00, heure marocaine (08h00 GMT).

Les fans à travers l’Afrique et au-delà auront l’opportunité de réserver leurs places pour la plus grande célébration du football sur le continent.

Les détenteurs de cartes Visa bénéficieront d’une prévente exclusive du lundi 13 octobre 08h00 GMT au mercredi 15 octobre 2025 08h00 GMT. La vente générale suivra immédiatement après pour tous les autres moyens de paiement.

Pour offrir une expérience plus fluide et connectée, le Comité Local d’Organisation a officiellement lancé l’application YALLA, la plateforme pour le Fan ID, indispensable pour acheter des billets, ainsi que pour demander l’E-visa/AEVM pour le Maroc.

La TotalEnergies CAF CAN débutera le 21 décembre 2025 et se terminera le 18 janvier 2026.

Un Fan ID valide créé via l’application YALLA est obligatoire pour acheter un billet. Les fans et toute la famille du football sont encouragés à compléter le processus d’enregistrement du Fan ID. Chaque Fan ID permet à son titulaire d’acheter un seul billet par match.

Le processus est simple :