Wydad : Zouhair El Moutaraji signe son retour pour deux saisons

Zouhair El Moutaraji a fait son retour lors des derniers jours du mercato estival du Wydad, une opération qui a beaucoup fait parler dans le club rouge.

Dans son nouveau contrat, le joueur défendra les couleurs du Wydad pour deux saisons, afin de renforcer le secteur offensif, avec l’ambition de retrouver l’éclat passé qui avait mené le club à remporter la Ligue des Champions d’Afrique.

Le Wydad cherche à boucler son mercato avec des recrues de qualité, notamment un défenseur et un autre attaquant. Dans ce cadre, nos sources évoquent un intérêt du club casablancais pour Walid Atik (23 ans), qui avait évolué au TAS avant de tenter l’expérience professionnelle aux Émirats arabes unis.