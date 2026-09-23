Législatives 2026 : Fouzi Lekjaa vote à Berkane

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Fouzi Lekjaa, membre du bureau politique du Parti authenticité et modernité (PAM), a voté ce mardi dans un bureau situé dans la province de Berkane, à l’occasion des élections législatives.

Durant la campagne électorale, Fouzi Lekjaa s’est rendu dans plusieurs régions du Royaume afin de soutenir les candidats du PAM et de présenter aux citoyens les grandes lignes du programme électoral du parti, qui ambitionne d’arriver en tête du scrutin.

A noter que le taux de participation aux élections législatives générales pour l’élection des membres de la Chambre des représentants a atteint 28,05% à 17 heures au niveau national, a indiqué le ministère de l’Intérieur.

H.M.