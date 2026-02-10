Rumeurs sur son implication dans l’affaire Epstein : Nancy Ajram riposte par voie légale

La chanteuse libanaise Nancy Ajram est sortie de son silence après que certaines pages ont associé son nom à ce que l’on appelle les « dossiers Epstein ».

Nancy Ajram a menacé de recourir à la justice contre les personnes ayant porté atteinte à sa réputation en diffusant de fausses informations, à travers un communiqué explicatif publié par son bureau de presse. Celui-ci précise que « les rumeurs et fausses informations récemment relayées relèvent de la diffamation et d’une volonté délibérée de nuire, et ne reposent sur aucun fondement. Associer son nom à quelque dossier ou entité que ce soit est totalement infondé ».

Le communiqué ajoute que « le bureau confirme que toutes les procédures légales nécessaires seront engagées contre toute personne dont l'implication dans la diffusion, la promotion ou la republication de ces fausses informations, par quelque moyen que ce soit, sera prouvée, et ce, sans aucune indulgence ». Il appelle également « assumer leurs responsabilités, vérifier l'exactitude des informations et éviter de se laisser entraîner par des rumeurs trompeuses ».

Nancy Ajram a également partagé ce communiqué sur son compte sur la plateforme X, en commentant : « Le silence et l’ignorance ne signifient en aucun cas l’acceptation de la réalité. Malheureusement, à une époque où les réseaux sociaux sont devenus une tribune ouverte à tous pour dire n’importe quoi, il est indispensable que la loi et la justice tranchent ».