Nora Fatehi s’associe à Hamid El Kasri pour un projet musical inédit

La star marocaine de renommée internationale, Nora Fatehi, s’apprête à dévoiler un nouveau titre musical en collaboration avec le maâlem Hamid El Kasri, figure emblématique de la musique gnaouie, et le producteur musical Mohcine Tizaf, membre du groupe Fnaïre. Une collaboration qui promet de mêler l’authenticité du patrimoine musical marocain aux sonorités contemporaines.

Nora Fatehi a partagé avec ses fans des images exclusives des coulisses du tournage du clip sur son compte Instagram. On y voit l’artiste tenir un guembri traditionnel aux côtés du maâlem Hamid El Kasri, vêtu de sa tenue gnaouie traditionnelle, ainsi que de Mohcine Tizaf. Elle a accompagné ces clichés d’un message destiné à attiser la curiosité de ses abonnés autour de ce projet très attendu.

Le clip est réalisé par Abdelrafiâ El Abdioui, qui entend proposer à travers ce projet une vision artistique mettant en valeur la richesse de l’identité marocaine et la beauté des arts traditionnels, le tout dans un format moderne et innovant.

Ce projet constitue une nouvelle étape dans le parcours de l’artiste marocaine, qui poursuit ainsi son travail de promotion de la culture artistique marocaine et de rayonnement des rythmes gnaouis à l’échelle internationale.