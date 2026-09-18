River Plate entame des démarches pour recruter Yassine Bounou

L’international marocain Yassine Bounou est dans le viseur de River Plate, qui a entamé des discussions préliminaires en vue d’un éventuel recrutement, dans l’éventualité d’un départ de son jeune gardien Santiago Beltrán lors du prochain mercato.

Selon des informations relayées en Argentine, Bounou serait le seul gardien actuellement ciblé par la direction de River Plate pour remplacer Beltrán, si ce dernier venait à rejoindre l’Europe, où il suscite l’intérêt de plusieurs clubs.

L’intérêt de River Plate pour Bounou s’inscrit dans le cadre de la relation particulière entre le gardien marocain et le club argentin. Bounou avait déjà exprimé son souhait de défendre un jour les couleurs de River Plate : «Cela ne dépend pas de moi, mais si l’occasion se présente un jour, ce serait une bonne chose»

Bounou est actuellement sous contrat avec Al-Hilal jusqu’à l’été 2028. River Plate suit toutefois sa situation et a entamé de premiers contacts afin d’explorer la possibilité de parvenir à un accord à l’avenir, si son transfert venait à devenir envisageable.

De son côté, River Plate cherche d’abord à conserver Santiago Beltrán et travaille à prolonger son contrat jusqu’en décembre 2029, tout en portant sa clause libératoire à 100 millions d’euros. La direction du club se prépare néanmoins à l’éventualité de son départ, faisant de Bounou une option potentielle pour garder les cages de River Plate en 2027.