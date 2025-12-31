Madonna de retour à Marrakech pour le réveillon (PHOTOS)

La star internationale Madonna a fait son retour à Marrakech pour célébrer le réveillon de fin d’année. La reine de la pop a partagé plusieurs images de son séjour sur son compte Instagram, dévoilant des moments de détente dans la ville ocre et réaffirmant son attachement au Maroc, une destination qu’elle affectionne particulièrement.

En effet, la reine de la pop a posé ses valises à Marrakech à l’occasion des fêtes de fin d’année, marquant ce retour très remarqué dans la ville ocre où elle avait déjà célébré son 60ᵉ anniversaire en 2018.

Ce retour intervient en plein contexte de célébrations, alors que la ville s’apprête à fêter le 31 décembre dans une ambiance festive après une année marquée notamment par la Coupe d’Afrique des Nations 2025.