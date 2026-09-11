Ce que l’on sait sur la blessure de Yassine Bounou

Le club saoudien d’Al-Hilal a annoncé que Yassine Bounou souffrait d’une blessure aux ischio-jambiers.

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, le club a indiqué que l’international marocain avait suivi une séance de soins dans une clinique après que les examens ont révélé une blessure musculaire.

Bounou avait ressenti une gêne lors du match ayant opposé Al-Hilal à Neom, lundi dernier, et qui s’était soldé par la défaite des Bleus sur le score de deux buts à zéro. Si Al-Hilal n’a pas précisé la durée de son indisponibilité, plusieurs médias saoudiens évoquent un possible forfait du gardien marocain pour la prochaine rencontre face à Al-Taawoun.

Rappelons que Christophe Baudot, le médecin de la sélection nationale a rapidement pris contact avec son homologue d’Al-Hilal afin de se renseigner sur l’état de santé du gardien, de connaître les résultats de ses examens et d’évaluer la durée éventuelle de son indisponibilité. Cette blessure intervient à un moment délicat pour Mohamed Ouahbi, puisque le deuxième gardien, Munir Mohamedi, est lui aussi indisponible. Une situation qui pourrait contraindre le sélectionneur à revoir ses options dans les cages des Lions de l’Atlas.

Bounou rejoint ainsi la liste des Lions actuellement blessés, qui comprend également Youssef Belammari, Chadi Riad, Marouane Saadane et Ayoub El Kaabi.

H.M.