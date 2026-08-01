Marocanité du Sahara: le message fort de Donald Trump au Roi Mohammed VI

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Par LeSiteinfo avec MAP

Voici un communiqué du Cabinet Royal :

Le Président Donald J. Trump à Sa Majesté le Roi : « Les États-Unis sont clairs : nous reconnaissons la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental et nous soutenons la proposition marocaine d’autonomie sérieuse, crédible et réaliste comme la seule base pour une solution ».

À l’occasion du 27e anniversaire de la Glorieuse Fête du Trône, le Roi Mohammed VI a reçu un Message du Président des États-Unis d’Amérique, Donald J. Trump.

Dans ce Message, le Président américain transmet Ses félicitations au Roi et au peuple marocain, soulignant que « cette année, nous célébrons 250 ans d’histoire américaine et d’amitié durable avec le Maroc – un lien forgé dans la confiance et le respect mutuel ».

S’agissant de la Question du Sahara marocain, le Président américain a confirmé au Roi que « les États-Unis sont clairs : nous reconnaissons la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental et nous soutenons la proposition marocaine d’autonomie sérieuse, crédible et réaliste comme la seule base pour une solution juste et durable ». « Toute autre voie prolonge le statu quo et elle est inacceptable… Ce différend doit prendre fin maintenant et les États-Unis continueront à impulser des progrès en vue de cet objectif », poursuit le Message.

De même, le Président Trump affirme que le « Leadership Sage de Votre Majesté est un pilier de stabilité. L’engagement constant du Maroc pour œuvrer en faveur de la paix, lutter contre l’extrémisme et protéger la sécurité des Américains et des Marocains, y compris à travers son rôle crucial dans les Accords d’Abraham, reflètent un partenariat précieux pour les États-Unis. A cette fin, nous travaillerons également ensemble pour assurer la sécurité de la région du Sahel ».

Concernant le partenariat économique bilatéral, le Message du Président américain indique: « Votre Vision pour la croissance ouvre des perspectives de prospérité pour nos deux peuples et économies ». A cet égard, le Président Trump porte à l’Attention du Roi : « J’ai chargé mes équipes d’œuvrer en faveur du développement économique et social avec le Maroc, y compris dans le territoire du Sahara occidental ». « La technologie et l’innovation américaines fiables continueront de servir comme partenaires (du Maroc) pour les 250 années à venir, dans tous les secteurs stratégiques, notamment l’énergie, l’intelligence artificielle, les minerais critiques et la défense ».

« Ensemble nous construirons une nouvelle ère. Celle qui donne la priorité aux intérêts de nos deux peuples », conclut le Message.

S.L.