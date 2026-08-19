France : plus de 50 jours de vagues de chaleur en 2026, un record

La France métropolitaine a connu 52 jours de vagues de chaleur depuis mi-juin, un record alors même que l’été n’est pas terminé, devant les 33 jours de 2022 ou les 22 jours de l’été meurtrier de 2003, selon l’analyse par l’AFP des données de Météo-France.

En 2026, le territoire a en effet connu trois vagues de chaleur qui se sont succédé rapidement, de 14 jours en juin, 16 jours en juillet puis 22 jours depuis fin juillet, cette dernière vague n’étant pas encore officiellement terminée au 18 août. Depuis le 17 juin, seuls trois, puis huit jours d’accalmie, se sont intercalés entre ces températures caniculaires.