Intempéries : plus de 900 interventions à Taounate pour rétablir la situation

Par LeSiteinfo avec MAP

Le nombre des interventions et opérations menées par le comité provincial de veille de Taounate, depuis le début des fortes précipitations qu’a connues la province jusqu’au 8 février courant, a dépassé les 900, dont 485 opérations réalisées sur le réseau routier.

Il s’agit de 120 interventions concernant 35 tronçons de la route nationale n°8, 120 interventions au niveau de 86 tronçons sur les routes régionales, 130 interventions portant sur 70 tronçons de routes provinciales, en plus de 200 opérations ayant concerné les routes non classées et les pistes rurales.

Ces opérations, qui ont consisté notamment au nettoyage des chaussées, à l’évacuation des pierres, des terres, des boues et de la neige accumulée, ainsi qu’au rechargement des routes en gravier non traité, ont permis de rouvrir les axes routiers à la circulation, de faciliter l’accès des citoyens aux services de base, l’approvisionnement en produits essentiels et la poursuite des activités quotidiennes dans des conditions normales.

Dans le cadre des interventions préventives du comité provincial de veille, 308 familles, composées de 1.161 personnes relevant de différentes pachaliks et cercles de la province, ont bénéficié d’une assistance et d’un soutien, en raison de l’effondrement partiel ou total de leurs habitations, du risque d’effondrement ou de l’inondation de leurs logements suite à la montée du niveau des oueds et des ravins.

Par ailleurs, environ 115 interventions ont été enregistrées pour la réparation et l’entretien des réseaux d’eau potable, d’électricité et d’assainissement liquide, réparties entre 40 interventions urgentes dans le secteur de l’eau, 35 opérations concernant le réseau électrique et plus de 40 interventions durant la période des précipitations, couvrant les pachaliks de Taounate, Ghafsai et Kariat Ba Mohamed, outre les actions menées par les services des collectivités territoriales.

Ces données ont été présentées lors de la réunion du comité provincial de veille, tenu lundi sous la présidence du gouverneur de la province, Abdelkrim Ghanami, consacrée à l’évaluation de la situation et à l’identification des mécanismes et moyens d’intervention d’urgence mobilisés par les différents intervenants.

A cette occasion, M. Ghanami a salué les efforts déployés par l’ensemble des acteurs, à travers la mobilisation d’importants moyens matériels, logistiques et humains, en coordination avec les groupements de collectivités territoriales, les communes et certaines entreprises chargées de projets routiers dans la province.

Le gouverneur a insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts, de renforcer la vigilance, la préparation et la présence sur le terrain aux côtés des populations, afin de protéger les vies et les biens des citoyens et de leur apporter l’assistance nécessaire pour faire face à ces conditions climatiques exceptionnelles, conformément aux Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI et en application de la circulaire du ministre de l’Intérieur relative à l’activation du plan national intégré de lutte contre les effets de la vague de froid et des perturbations climatiques.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur provincial de l’Équipement, du Transport et de la Logistique à Taounate, Hicham Chabbi, a indiqué que, suite aux bulletins d’alerte de la Direction générale de la météorologie, tous les moyens humains et logistiques ont été mobilisés pour intervenir sur les axes routiers connaissant des perturbations ou des coupures.

Il a précisé que la route nationale n°8 reliant Fès à Taounate a connu, ces derniers jours, des débordements des oueds Jmaâ et Lban, soulignant que les services concernés sont intervenus, en coordination avec les autorités provinciales et locales, la Gendarmerie royale et les entreprises adjudicataires, pour ouvrir les accotements et faciliter l’évacuation des eaux afin d’assurer la fluidité de la circulation.

Le responsable a également signalé d’importantes coulées boueuses sur la route régionale n°510 reliant le pont Askour à Tahar Souk via Bni Oualid, ainsi que sur la route provinciale n°5304 reliant Tafrant à Ourtzagh, notant que les efforts se poursuivent pour nettoyer la chaussée et permettre le passage sécurisé des bus et des camions.

Dans le même contexte, la route régionale n°506 reliant Oulja à Sidi Abed et Karia, ainsi que la route provinciale n°5309 entre Oulja et Jbabra, ont connu des accumulations de boue suite aux fortes pluies ayant provoqué des crues et des glissements de terrain, nécessitant l’intervention continue des équipes techniques sur place.

M. Chabbi a également indiqué que la route provinciale n°5328 reliant Bouchabel à Karia a subi des dégâts au niveau de l’accès du pont sur l’oued Bouchabel, entraînant une coupure temporaire de la circulation, avant que les interventions ne permettent la réouverture de cet axe.

Il a ajouté que le point kilométrique 731 de la route nationale n°8 reliant Taounate à Lkhalfa en direction d’Al Hoceima a connu des affaissements dus aux fortes pluies et à l’humidité, précisant que des panneaux de signalisation ont été installés pour garantir la sécurité des usagers, en attendant des travaux provisoires d’élargissement de la chaussée.

Grâce à la coordination étroite avec les autorités provinciales et locales, la circulation a été maintenue dans les deux sens dans de bonnes conditions, a-t-il poursuivi, ajoutant que les équipes interviennent également sur plusieurs autres axes routiers régionaux et provinciaux pour assurer la fluidité du trafic.